يتراوح متوسط إجمالي تعويض الموارد البشرية in Israel في Next Insurance من ₪290K إلى ₪423K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Next Insurance. آخر تحديث: 9/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₪333K - ₪380K
Israel
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₪290K₪333K₪380K₪423K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

₪562K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Next Insurance، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



