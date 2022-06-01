دليل الشركات
Newfold Digital
Newfold Digital الرواتب

تتراوح رواتب Newfold Digital من $19,127 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $171,353 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Newfold Digital. آخر تحديث: 9/16/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $19.1K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس ضمان الجودة

مدير هندسة البرمجيات
Median $50.8K
محلل بيانات
$83.3K

أخصائي تكنولوجيا معلومات
$109K
مدير منتج
$55.9K
مدير مشروع
$53.8K
المبيعات
$63.7K
محلل أمن سيبراني
$132K
مهندس حلول
$171K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Newfold Digital هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $171,353. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Newfold Digital هو $63,700.

