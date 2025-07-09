دليل الشركات
New Jersey Institute of Technology الرواتب

تتراوح رواتب New Jersey Institute of Technology من $31,044 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مساعد إداري في الحد الأدنى إلى $135,320 لمنصب مدير برنامج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في New Jersey Institute of Technology. آخر تحديث: 9/16/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $83.2K
مساعد إداري
$31K
محلل بيانات
$42.4K

مدير برنامج
$135K
الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at New Jersey Institute of Technology is مدير برنامج at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $135,320. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at New Jersey Institute of Technology is $62,816.

