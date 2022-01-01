دليل الشركات
Nemetschek Group
Nemetschek Group الرواتب

تتراوح رواتب Nemetschek Group من $50,793 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $93,840 لمنصب مدير برامج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Nemetschek Group. آخر تحديث: 11/27/2025

مدير برامج
$93.8K
مهندس برمجيات
$50.8K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Nemetschek Group هي مدير برامج at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $93,840. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Nemetschek Group هو $72,316.

