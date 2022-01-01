Nemetschek Group الرواتب

تتراوح رواتب Nemetschek Group من $50,793 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $93,840 لمنصب مدير برامج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Nemetschek Group . آخر تحديث: 11/27/2025