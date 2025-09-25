دليل الشركات
NDA
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير مشروع

  • جميع رواتب مدير مشروع

NDA مدير مشروع الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NDA. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€41.1K - €48.7K
Cyprus
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€36.2K€41.1K€48.7K€51.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من مدير مشروع المساهمات في NDA لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

€143K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


ساهم
ما هي المستويات المهنية في NDA?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير مشروع الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشروع في NDA in Cyprus تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €51,366. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في NDA لوظيفة مدير مشروع in Cyprus هو €36,180.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ NDA

الشركات ذات الصلة

  • Facebook
  • Roblox
  • Amazon
  • PayPal
  • SoFi
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى