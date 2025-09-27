دليل الشركات
NCTech Imaging
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

NCTech Imaging مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom الوسطية في NCTech Imaging £29.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NCTech Imaging. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
NCTech Imaging
Embedded Systems Software Developer
Edinburgh, SC, United Kingdom
إجمالي سنوي
£29.3K
المستوى
Entry Level
الراتب الأساسي
£29.3K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في NCTech Imaging?

£121K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في NCTech Imaging in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £37,759. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في NCTech Imaging لوظيفة مهندس برمجيات in United Kingdom هو £29,348.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ NCTech Imaging

الشركات ذات الصلة

  • Stripe
  • Microsoft
  • Google
  • Uber
  • Coinbase
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى