  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

NCR مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في NCR من $93.4K لكل year لمستوى Grade 9 إلى $169K لكل year لمستوى Grade 13. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $100K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NCR. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Grade 9
Software Engineer I(المستوى المبتدئ)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
عرض 2 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في NCR?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

