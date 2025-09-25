يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في NCR من $93.4K لكل year لمستوى Grade 9 إلى $169K لكل year لمستوى Grade 13. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $100K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NCR. آخر تحديث: 9/25/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
