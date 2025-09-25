دليل الشركات
يتراوح تعويض مصمم منتجات in United States في NCR من $93.5K لكل year لمستوى Grade 9 إلى $140K لكل year لمستوى Grade 11. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $133K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NCR. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في NCR in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $185,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في NCR لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $100,000.

