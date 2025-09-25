يتراوح تعويض مصمم منتجات in United States في NCR من $93.5K لكل year لمستوى Grade 9 إلى $140K لكل year لمستوى Grade 11. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $133K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NCR. آخر تحديث: 9/25/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
