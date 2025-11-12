دليل الشركات
National University of Singapore
National University of Singapore عالم أبحاث الرواتب في Singapore

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم أبحاث in Singapore الوسطية في National University of Singapore SGD 96.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في National University of Singapore. آخر تحديث: 11/12/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 96.1K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في National University of Singapore?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم أبحاث في National University of Singapore in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 128,249. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في National University of Singapore لوظيفة عالم أبحاث in Singapore هو SGD 96,073.

