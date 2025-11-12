أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم أبحاث في National University of Singapore in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 128,249. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.