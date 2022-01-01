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National Life Group
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National Life Group الرواتب

متوسط راتب National Life Group هو $98,000 لـ الموارد البشرية . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في National Life Group. آخر تحديث: 7/27/2025

$160K

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الموارد البشرية
$98K
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الأسئلة الشائعة

据报道，National Life Group最高薪的职位是الموارد البشرية at the Common Range Average level，年总薪酬为$98,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，National Life Group的年总薪酬中位数为$98,000。

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