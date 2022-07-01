دليل الشركات
Nanox Vision
Nanox Vision الرواتب

الراتب الوسطي في Nanox Vision هو $142,708 لمنصب مدير هندسة البرمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Nanox Vision. آخر تحديث: 11/25/2025

مدير هندسة البرمجيات
$143K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Nanox Vision هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $142,708. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Nanox Vision هو $142,708.

موارد أخرى

