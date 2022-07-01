دليل الشركات
NanoLumens
NanoLumens الرواتب

متوسط راتب NanoLumens هو $114,425 لـ مهندس عتاد . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في NanoLumens. آخر تحديث: 8/19/2025

$160K

مهندس عتاد
$114K
أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في NanoLumens هو مهندس عتاد at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $114,425. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في NanoLumens هو $114,425.

