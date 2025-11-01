دليل الشركات
MSA مهندس برمجيات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في MSA. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$148K - $179K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$139K$148K$179K$189K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في MSA?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في MSA in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $189,080. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في MSA لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $138,550.

