أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Mphasis in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $195,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.