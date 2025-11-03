دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Mphasis مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Mphasis من ₹394K لكل year لمستوى L1 إلى ₹2.11M لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.46M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mphasis. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
(المستوى المبتدئ)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في Mphasis?

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Mphasis in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,457,982. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mphasis لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹1,399,002.

