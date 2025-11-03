يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Mphasis من ₹394K لكل year لمستوى L1 إلى ₹2.11M لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.46M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mphasis. آخر تحديث: 11/3/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
