يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area في Mozilla من CA$152K لكل year لمستوى P2 إلى CA$316K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$169K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mozilla. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد