أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Mozilla in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$315,634. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.