أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Mozilla in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €155,061. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.