Mozilla
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Germany

Mozilla مهندس برمجيات الرواتب في Germany

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Germany في Mozilla من €120K لكل year لمستوى P3 إلى €134K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Germany الوسطية yearياً €128K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mozilla. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
Software Engineer 1(المستوى المبتدئ)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Mozilla?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Mozilla in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €155,061. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mozilla لوظيفة مهندس برمجيات in Germany هو €124,853.

موارد أخرى