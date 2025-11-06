يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Berlin Metropolitan Region في Mozilla من €120K لكل year لمستوى P3 إلى €134K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Berlin Metropolitan Region الوسطية yearياً €128K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mozilla. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
