أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في MoxiWorks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $140,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.