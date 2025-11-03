دليل الشركات
Moxa
Moxa مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Taiwan الوسطية في Moxa NT$1.29M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Moxa. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
إجمالي سنوي
NT$1.29M
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
مكافأة
NT$374K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Moxa?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس الشبكات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Moxa in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$2,040,886. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Moxa لوظيفة مهندس برمجيات in Taiwan هو NT$1,159,915.

موارد أخرى