دليل الشركات
Moveworks
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

Moveworks مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Moveworks من $519K إلى $711K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Moveworks. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$562K - $667K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$519K$562K$667K$711K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مدير هندسة البرمجيات المساهمات في Moveworks لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Moveworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Moveworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير هندسة البرمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Moveworks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $710,585. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Moveworks لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $519,036.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Moveworks

الشركات ذات الصلة

  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Weights & Biases
  • Privacera
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى