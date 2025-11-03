دليل الشركات
Moveworks
Moveworks مسؤول توظيف الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in India في Moveworks من ₹1.74M إلى ₹2.44M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Moveworks. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹1.89M - ₹2.19M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Moveworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Moveworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Moveworks in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,441,168. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Moveworks لوظيفة مسؤول توظيف in India هو ₹1,743,691.

