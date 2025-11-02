أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Motorway in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £70,314. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.