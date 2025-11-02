يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Motorola من $102K لكل year لمستوى L7 إلى $145K لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $115K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Motorola. آخر تحديث: 11/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
