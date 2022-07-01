Motivity Labs الرواتب

تتراوح رواتب Motivity Labs من $15,698 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $146,328 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Motivity Labs . آخر تحديث: 11/23/2025