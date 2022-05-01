MOSTLY AI الرواتب

تتراوح رواتب MOSTLY AI من $66,263 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $105,168 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في MOSTLY AI . آخر تحديث: 11/23/2025