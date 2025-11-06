دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in New York City Area الوسطية في Montefiore Health System $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Montefiore Health System. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$115K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$5K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Montefiore Health System?
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Montefiore Health System in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $125,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Montefiore Health System لوظيفة عالم بيانات in New York City Area هو $115,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Montefiore Health System

