أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Money View in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,921,181. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.