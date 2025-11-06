دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru الوسطية في Money View ₹2.97M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Money View. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹2.97M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
₹2.41M
Stock (/yr)
₹295K
مكافأة
₹268K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Money View?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Money View in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,921,181. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Money View لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Bengaluru هو ₹2,670,051.

