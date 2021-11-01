دليل الشركات
monday.com
monday.com الرواتب

تتراوح رواتب monday.com من $64,675 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $211,393 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في monday.com. آخر تحديث: 9/16/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $145K
خدمة العملاء
$86.6K

عمليات خدمة العملاء
$64.7K
نجاح العملاء
$85.6K
محلل بيانات
$83.7K
الموارد البشرية
$106K
مصمم منتجات
$90.2K
مدير مشروع
$136K
مهندس مبيعات
$127K
مدير هندسة البرمجيات
$211K
مهندس حلول
$118K
إجمالي المكافآت
$79.1K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في monday.com، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at monday.com is مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

