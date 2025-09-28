دليل الشركات
Momentive.ai
Momentive.ai مدير هندسة البرمجيات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Momentive.ai. آخر تحديث: 9/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CA$207K - CA$242K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CA$180KCA$207KCA$242KCA$257K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

CA$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Momentive.ai، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مدير هندسة البرمجيات en Momentive.ai in Canada tiene una compensación total anual de CA$257,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Momentive.ai para el puesto de مدير هندسة البرمجيات in Canada es CA$180,400.

