يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Momentive.ai من €101K لكل year لمستوى P1 إلى €267K لكل year لمستوى P6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً €207K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Momentive.ai. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Momentive.ai، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)