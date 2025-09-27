دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in United States في Momentive.ai من $82.1K إلى $114K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Momentive.ai. آخر تحديث: 9/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$88K - $104K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$82.1K$88K$104K$114K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Momentive.ai، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



