Moderna
Moderna الرواتب

تتراوح رواتب Moderna من $40,899 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $351,832 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Moderna. آخر تحديث: 10/18/2025

مهندس برمجيات
Median $180K

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $260K
عالم بيانات
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
مهندس طبي حيوي
Median $98K
محاسب
$40.9K
مهندس كيميائي
$140K
محلل بيانات
$72.6K
مدير علوم البيانات
$256K
الموارد البشرية
$241K
استشاري إداري
$279K
مهندس ميكانيكي
$166K
مصمم منتجات
$336K
مدير برنامج
$332K
مدير مشروع
$245K
الشؤون التنظيمية
$312K
مدير هندسة البرمجيات
$352K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Moderna، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Moderna هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $351,832. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Moderna هو $243,210.

