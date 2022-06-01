MOD الرواتب

تتراوح رواتب MOD من $32,017 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $149,250 لمنصب مهندس طبي حيوي في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في MOD . آخر تحديث: 10/18/2025