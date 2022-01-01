Mixpanel الرواتب

تتراوح رواتب Mixpanel من $41,790 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب استشاري إداري في الحد الأدنى إلى $353,723 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Mixpanel . آخر تحديث: 10/20/2025