دليل الشركات
Mixpanel
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Mixpanel الرواتب

تتراوح رواتب Mixpanel من $41,790 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب استشاري إداري في الحد الأدنى إلى $353,723 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Mixpanel. آخر تحديث: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
L3 $237K
L4 $276K

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $242K
العمليات التجارية
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
تطوير الأعمال
$269K
خدمة العملاء
$101K
عالم بيانات
$221K
الموارد البشرية
$340K
استشاري إداري
$41.8K
عمليات التسويق
$208K
مصمم منتجات
$354K
موظف توظيف
$180K
المبيعات
$179K
مدير هندسة البرمجيات
$254K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Mixpanel، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Mixpanel هي مصمم منتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $353,723. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mixpanel هو $229,193.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Mixpanel

الشركات ذات الصلة

  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • People.ai
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى