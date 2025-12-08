دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in Turkey في Ministry Brands من TRY 687K إلى TRY 957K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ministry Brands. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$18K - $21.2K
Turkey
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$16.8K$18K$21.2K$23.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Ministry Brands?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Ministry Brands in Turkey تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره TRY 956,849. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ministry Brands لوظيفة مبيعات in Turkey هو TRY 686,969.

