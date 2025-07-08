دليل الشركات
Miniso
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Miniso الرواتب

تتراوح رواتب Miniso من $6,733 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مبيعات في الحد الأدنى إلى $167,969 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Miniso. آخر تحديث: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
عالم بيانات
$168K
مبيعات
$6.7K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Miniso هي عالم بيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $167,969. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Miniso هو $87,351.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Miniso

الشركات ذات الصلة

  • Airbnb
  • Netflix
  • Pinterest
  • Spotify
  • Lyft
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/miniso/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.