أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في MindTickle in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹17,498,015. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.