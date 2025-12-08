دليل الشركات
MindTickle
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

MindTickle مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in India الوسطية في MindTickle ₹9M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في MindTickle. آخر تحديث: 12/8/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
MindTickle
Engineering Manager - II
Pune, MH, India
إجمالي سنوي
$102K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$89.3K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$13.1K
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في MindTickle?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في MindTickle، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في MindTickle in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹17,498,015. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في MindTickle لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in India هو ₹8,797,575.

موارد أخرى

