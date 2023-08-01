MindsDB الرواتب

تتراوح رواتب MindsDB من $125,134 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موارد بشرية في الحد الأدنى إلى $214,200 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في MindsDB . آخر تحديث: 11/26/2025