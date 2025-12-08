دليل الشركات
Mimecast
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس مبيعات

  • جميع رواتب مهندس مبيعات

Mimecast مهندس مبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مبيعات in Australia في Mimecast من A$191K إلى A$261K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mimecast. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$135K - $163K
Australia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$126K$135K$163K$172K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس مبيعات المساهمات في Mimecast لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Mimecast?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس مبيعات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مبيعات في Mimecast in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$261,287. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mimecast لوظيفة مهندس مبيعات in Australia هو A$191,460.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Mimecast

الشركات ذات الصلة

  • Workiva
  • EQ
  • AVEVA
  • Visa
  • SAP
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mimecast/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.