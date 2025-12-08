دليل الشركات
MiM-Essay
MiM-Essay مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in India في MiM-Essay من ₹589K إلى ₹820K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في MiM-Essay. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$7.2K - $8.5K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$6.7K$7.2K$8.5K$9.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في MiM-Essay in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹820,137. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في MiM-Essay لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹588,817.

