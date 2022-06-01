دليل الشركات
Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec الرواتب

تتراوح رواتب Miltenyi Biotec من $48,860 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مساعد إداري في الحد الأدنى إلى $147,758 لمنصب مهندس طبي حيوي في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Miltenyi Biotec. آخر تحديث: 8/31/2025

$160K

مساعد إداري
$48.9K
مهندس طبي حيوي
$148K
القانونية
$117K

مدير منتج
$118K
مدير مشروع
$76.7K
مهندس برمجيات
$104K
مدير برنامج تقني
$109K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Miltenyi Biotec هي مهندس طبي حيوي at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $147,758. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Miltenyi Biotec هو $109,140.

