يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Singapore في miHoYo من SGD 154K إلى SGD 220K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في miHoYo. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$137K - $160K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$119K$137K$160K$170K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في miHoYo?

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في miHoYo in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 219,558. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في miHoYo لوظيفة مدير مشاريع in Singapore هو SGD 153,878.

