أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Microsoft in Greater Shanghai Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CN¥1,997,080. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.