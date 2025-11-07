أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Microsoft in Greater Portland Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $460,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.