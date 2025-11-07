دليل الشركات
Microsoft
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  • Greater Dallas Area

Microsoft مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Greater Dallas Area

يبلغ مجموع تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Dallas Area في Microsoft $332K لكل year لمستوى Principal EM. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $305K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Microsoft. آخر تحديث: 11/7/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
64
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal EM
Principal Director of Engineering
$332K
$194K
$82.3K
$56K
66
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
67
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 5 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

Sometimes a 5 year schedule

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)

Sometimes a 5 year schedule

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Sometimes a 5 year schedule

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Sometimes a 5 year schedule



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير هندسة البرمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Microsoft in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $426,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Microsoft لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Greater Dallas Area هو $295,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Microsoft

الشركات ذات الصلة

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى