أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Microsoft in Greater Austin Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $362,550. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.