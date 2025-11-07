يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in Czech Republic في Microsoft من CZK 2.75M لكل year لمستوى 64 إلى CZK 5.29M لكل year لمستوى 66. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Czech Republic الوسطية yearياً CZK 4.04M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Microsoft. آخر تحديث: 11/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
