أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Tel Aviv Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪920,675. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.