أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Serbia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $165,067. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.